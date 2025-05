Ilustre torcedor do Vasco vira alvo de reclamações de fãs da Lady Gaga

Emblemático torcedor do Cruz-Maltino envolveu-se em confusão com admiradores da cantora que fará show na praia de Copacabana

O show que Lady Gaga fará no Rio de Janeiro causa grande mobilização entre seus fãs brasileiros e até mesmo um ilustre torcedor do Vasco. Caíque, conhecido por carregar a mensagem “Fé” em um papelão, também marcou presença na frente do Copacabana Palace, onde a artista está hospedada. Para recepcioná-la, ele levou um cartaz com os dizeres “Welcome Lady Gaga” (Bem-vinda, Lady Gaga). Contudo, tal atitude causou a irritação dos admiradores da cantora e provocou uma confusão.

Os fãs de Lady Gaga reclamaram que a mensagem que o torcedor do Vasco levou para a frente do hotel prejudicava a visibilidade. Posteriormente, a resposta de Caíque foi que ele não sairia do Copacabana Palace. Na sequência, a situação foi apaziguada.