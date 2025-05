Gustavo Henrique passará por cirurgia e vira desfalque no Corinthians

O zagueiro Gustavo Henrique, titular da defesa do Corinthians, será submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal que o incomoda desde o início da temporada. Ele vinha atuando no sacrifício, mas as dores persistiram. Após acordo com o departamento médico, a operação está marcada para esta sexta-feira (2).

A expectativa é que Gustavo Henrique fique fora dos jogos por cerca de um mês, até se recuperar completamente e retomar os treinamentos no CT Joaquim Grava ao lado dos demais companheiros. Com o time agora comandado por Dorival Júnior, o defensor corre o risco de perder a titularidade e precisará disputá-la novamente ao retornar. A lesão já vinha sendo tratada desde o começo do ano.