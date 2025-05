Guilherme vai do céu ao inferno e procura recuperar boa fase no Santos

Atacante não marca há nove jogos, começa a receber muitas críticas da torcida e pode perder vaga com novo treinador / Crédito: Jogada 10

Um dos principais jogadores do Santos no começo da temporada, Guilherme vive momento conturbado no início de Brasileirão. Afinal, o atacante não balança a rede desde o dia 24 de fevereiro, na vitória por 3 a 0 sobre o Noroeste, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Desde então, são nove partidas sem marcar e as críticas da torcida aumentam a cada embate.

No últmo domingo (27), contra o RB Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, Guilherme foi vaiado pela torcida a cada toque na bola. Ele foi substituído no segundo tempo e novamente foi cobrado pelo torcedor. No dia seguinte, a Torcida Jovem invadiu o CT Rei Pelé para cobrar o elenco e a diretoria. O atacante estava na parte interna do centro de treinamento, realizando trabalho regenerativo, e não foi até o gramado, mesmo com torcedores pedindo sua presença. Ainda assim, foi um dos mais cobrados pela organizada. O Santos não conta com um psicólogo dentro do clube desde o início de 2024. Afinal, a profissional que atuava no Peixe foi desligada no início da gestão do presidente Marcelo Teixeira e o cargo ainda não foi preenchido. Guilherme segue titular mesmo na má fase Contudo, apesar da má fase, Guilherme foi titular em todas as nove partidas de seca. Ele foi tutular contra Inter de Limeira, Red Bull Bragantino (duas vezes), Corinthians, Vasco, Bahia, Fluminense, Atlético-MG e São Paulo. Neste período, ele conseguiu apenas duas assistências.