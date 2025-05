Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, negocia com o Palmeiras

Equipe italiana também está na briga pelo arqueiro de 25 anos, que atualmente é reserva no elenco do Tricolor Gaúcho

O goleiro Gabriel Grando, do Grêmio, está na mira do Palmeiras, que busca reforçar o elenco para a disputa do Mundial de Clubes. Atualmente como reserva no Tricolor Gaúcho, o atleta tem sido alvo de conversas entre os dois clubes, que mantêm uma boa relação. As tratativas ocorrem há algumas semanas, com uma proposta sendo estruturada pelo clube paulista.

O interesse do Alviverde está vinculado à necessidade de reestruturação da posição a partir do segundo semestre. Com a provável saída de Marcelo Lomba ao fim do contrato em dezembro, Grando seria preparado para assumir como reserva de Weverton inicialmente. Segundo informações do portal “Zero Hora”, a ideia é contar com ele já no Mundial, que acontece entre junho e julho.