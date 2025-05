Gabriel Brazão evita a derrota do Santos, em casa, pela Copa do Brasil

No jogo que marcou a estreia do treinador Cleber Xavier, o Santos recebeu o CRB nesta quinta-feira, 1/5, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. E o que a torcida viu não foi bom. O time, na Vila Belmiro, não impôs seu jogo. Teve chances, é verdade. Até saiu na frente, gol de Rollheiser no fim do primeiro tempo. Mas os alagoanos foram melhores no segundo tempo. Empataram na etapa final, com Bruno Herculano. Porém, o goleiro santista Gabriel Brazão evitou o pior. Afinal, fez pelo quatro grandes defesas e ainda defendeu um pênalti nos acréscimos. No fim, 1 a 1.

Brazão e Rollheiser foram poupados da vaia pela torcida neste jogo que o Santos mandou muito mal. O jogo da volta será no dia 22/5, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Novo empate, pênaltis. Mas quem vencer avança às oitavas de final.