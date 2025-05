Fluminense divulga balanço financeiro com alta na venda de jogadores

De acordo com os números, este crescimento é relacionado à venda de jogadores, com o valor de R$ 268 milhões. Afinal, as saídas de André ao Wolverhampton (R$ 132 milhões) e Alexsander ao Al Ahli (R$ 56 milhões) impulsionaram esses valores. A quantia de R$ 72 milhões foi registrada na compra de outros atletas.

Por outro lado, a dívida total passou de R$ 822 milhões para R$ 865 milhões. Essa mudança não causa receios dentro do clube, que considera que este crescimento é muito baixo se considerados os juros sobre ela. Com a medida de contenção de gastos, o Tricolor frisa que conseguiu evitar que a correção da taxa SELIC alavancasse a dívida para a marca de mais de R$ 1 bilhão.

Segundo a empresa Sports Value, o Tricolor saltou de 12º lugar em 2020 para a 5ª colocação em 2024, com uma valorização de 185% no período (de R$ 45 milhões de dólares para R$ 129 milhões de dólares) no quesito “marcas mais valiosas do futebol brasileiro”

Por fim, o presidente Mário Bittencourt abre o documento com uma carta endereçada à torcida. Nela, ele ressalta o apoio de todos para que o clube conseguisse se manter saudável financeira e administrativamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.