Flamengo chega a São Luís com festa da torcida durante a madrugada

Rubro-Negro mede forças com o Botafogo-PB, às 20h, no Castelão de São Luís, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

O Flamengo costuma ter recepções calorosas quando atua pelo Nordeste do Brasil e a madrugada deste dia primeiro de maio não foi diferente. Afinal, o elenco desembarcou em São Luís, no Maranhão, e viu centenas de rubro-negros nas ruas. Eles fizeram muita festa para acompanhar de perto a chegada do grupo de jogadores.

Dessa forma, a delegação rubro-negra deixou o Rio de Janeiro às 21h25 e desembarcou na cidade por volta de 1h, e os torcedores acompanharam de perto tanto no aeroporto quanto na porta do hotel. A equipe carioca mede forças com o Botafogo-PB, às 20h (de Brasília), no Castelão de São Luís, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.