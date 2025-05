Ferroviária x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Encontro marca o duelo das duas melhores da defesas da Série B, com o Verdão querendo se manter no G4

Ferroviária e Coritiba abrem a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na noite desta sexta-feira (02), às 21h35, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo coloca frente a frente as duas melhores defesas do torneio, com dois gols sofridos.

O Coxa chega de vitória dentro de casa, contra o Operário, e está na quarta colocação, com dez pontos, dentro da zona de acesso. Já a Locomotiva tenta se recuperar, após perder para o Cuiabá na última rodada. A Ferrinha ocupa a 12ª colocação, com seis pontos.