Felipe confirma que Capasso não consta nos planos do Vasco

O interino do Vasco, Felipe Loureiro, ganhou sua primeira oportunidade no comando da equipe desde o fim da temporada 2024. E, após o empate em 1 a 1 com o Operário, ele falou sobre a situação física dos jogadores, relembrando do apertado calendário do time nestes meses. Além disso, confirmou que o zagueiro Capasso, de fato, não faz parte do elenco do Vasco.

“O calendário prejudica bastante. A gente vai se reunir com os médicos, preparadores físicos, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer duas, três substituições porque os jogadores pediram para sair, casos do Nuno, o Piton, que não jogou a última partida. O Vasco tem um elenco muito qualificado, a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade vai aparecer e o jogador tem que aproveitar da melhor melhor possível. Esperamos estar bem mais descansados, um pouco mais organizados para que, diante do Palmeiras, consigamos a vitória”, afirmou, citando o próximo compromisso do Vasco, domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão.