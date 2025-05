Empresa de consultoria pede rescisão do contrato com o Corinthians

A empresa de consultoria Alvarez & Marsal solicitou a rescisão de contrato com o Corinthians, na quarta-feira (30). O grupo havia firmado um acordo com o clube em julho do ano passado, mas por causa de algumas divergências, as duas partes decidiram pelo final da parceria.

A saída do diretor financeiro Pedro Silveira e discordâncias, tanto no operacional quanto com a filosofia da gestão, motivaram a notificação enviada ao clube para o encerramento da parceria. Fred Luz, sócio da Alvarez & Marsal e que chegou a ser CEO do Corinthians, agora não tem mais nenhum vínculo com o clube.

A Alvarez & Marsal chegou ao Parque São Jorge para auxiliar em um processo de reorganização interna. Contudo, a parceria pouco durou por divergências entre a empresa e a diretoria. Desde 2024, as duas partes não falavam a mesma língua, resultando em um afastamento natural. O Corinthians se manifestou sobre o assunto através de uma nota oficial.

Os problemas entre as duas partes, entretanto, vêm desde o ano passado. Fred Luz foi apresentado como CEO do Corinthians em julho do ano passado, cargo que gerou questionamentos no Conselho Deliberativo.

Além disso, a empresa defendia uma política mais tímida de gastos, enquanto a diretoria foi atuante na janela de transferências de meio de temporada. O exemplo está na contratação de Memphis Depay, em contrato que pode chegar até R$ 120 milhões.