Em protesto, torcedores do Santos tentam invadir sala de imprensa

Grupo da Torcida Jovem, principal uniformizada do clube, se revoltou após empate em 1 a 1 com o CRB, nesta quinta-feira (1), na Vila Belmiro

Após o Santos ficar apenas no empate com o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, grupo de torcedores da Torcida Jovem, principal uniformizada do clube, tentou invadir a sala de imprensa da Vila Belmiro. O resultado, aliás, só não foi pior porque Gabriel Brazão defendeu pênalti nos minutos finais e evitou a derrota.

Depois do protesto nas arquibancadas, os torcedores se deslocaram para a parte inferior do estádio, próximo à área destinada à imprensa e à entrada do vestiário. Nesse local, um grupo tentou quebrar o vidro do setor de jornalistas, chutando a grade e gritando palavras de ordem.