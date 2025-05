Em meio a imbróglio com Cruzeiro, Dudu tem conversa com Cuca, técnico do Atlético

Comandante alvinegro faz contato com atacante da Raposa e explica como jogador poderia ser utilizado no Galo

Na Cidade do Galo, um nome em especial analisa o “caso Dudu” e espera novidades. Trata-se do técnico Cuca, que torce para que o atacante da Raposa fique em condições de ser negociado com outro clube.

A situação entre Dudu e Cruzeiro ainda está longe de uma solução. Uma reunião entre o estafe do jogador e representantes da Raposa nesta quarta-feira (30) definiu, ao menos inicialmente, que o atleta retornará aos treinamentos no mesmo horário que os demais companheiros . Enquanto isso, o arquirrival Atlético monitora a situação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cuca conhece Dudu há tempos, visto que trabalharam juntos no time do Palmeiras que conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 2016. Treinador e jogador, aliás, sde falaram recentemente. O comandante alvinegro monitora, de maneira quase particular, a situação do camisa 7 na Toca da Raposa II.

No contato feito pelo treinador atleticano, Dudu escutou a maneira como seria utilizado caso voltasse a ser atleta de Cuca. O jogador ouviu atentamente e aguarda novas conversas com Cruzeiro, visando uma possível saída em razão da complexidade da situação. Afinal, o camisa 7 fez críticas ao treinador da Raposa, Leonardo Jardim, e reclamou por estar na reserva, o que foi crucial para seu afastamento.

Diante do atual cenário, reverbera a tão conhecida frase de que “no futebol não há verdade que dure 24 horas”. Enquanto isso, Cuca aguarda a resolução da situação para também definir seus próximos passos.