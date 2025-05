Em meio a divórcio, Allan Souza engata namoro e descobre gravidez de affair

Meio-campista do Flamengo descobriu que será papai fora do relacionamento com Luiza Watson, ex de Cauã Reymon

A aproximação com Luiza ocorreu no início deste ano, e o romance já avançou a ponto de Allan ter conhecido os pais da nova companheira. O encontro com os sogros aconteceu após a família de Watson, que reside em Juiz de Fora, viajar ao Rio de Janeiro a fim de estreitar os laços com o atleta. Segundo fontes próximas, o casal se dá super bem e não se desgruda.

O romance entre Allan Souza e Luiza Watson, ex-namorada de Cauã Reymond, engatou de vez e os pombinhos já até compartilham relação familiar. Contudo, o clima entre o casal ficou anuviado após o meia do Flamengo descobrir que será papai outra vez… mas com outra. Vale destacar que o jogador enfrenta um conturbado processo de divórcio com Jordana Holleben, inclusive com acusações de agressão.

No entanto, entre o fim do casamento com Holleben e do namoro com Luiza, Allan se envolveu com uma carioca que alega estar grávida do jogador. A gestação, de acordo com o ‘Extra’, já teria ultrapassado os dois meses. A identidade da moça permanece em sigilo, e o staff do meia trabalha para evitar que o nome venha à tona.

Namoro com Luiza Watson

Fontes revelaram que os dois se conheceram pouco depois da briga do jogador com Jordana, que culminou numa medida protetiva – baseada na Lei Maria da Penha – contra ele. O caso ocorreu em fevereiro, após o atleta ‘invadir’ a antiga residência do casal, empurrar Holleben e sair com os filhos sem autorização prévia.

Allan tomou a iniciativa e puxou papo com Watson através de direct no Instagram. A conversa fluiu, e os pombinhos decidiram marcar um jantar a dois – dia em que rolou o primeiro beijo. Eles não só mantiveram contato como, de acordo com pessoas próximas, não se desgrudaram mais.

Acusações contra Allan Souza

Jordana Holleben entrou com pedido de medida protetiva contra o ex-marido dias depois da invasão do jogador à antiga mansão do casal, no dia 23 de janeiro. A influenciadora compareceu em uma Delegacia da Mulher, na Zona Oeste do Rio, para solicitar o requerimento na tentativa de impedir outra aproximação do ex-marido.