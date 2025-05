Elano volta ao Guarani após 26 anos para ser coordenador técnico

Elano chega ao Brinco de Ouro da Princesa para o lugar de Danilo Silva, demitido na última quarta-feira. Assim, volta ao Guarani após 26 anos. O ex-jogador foi formado na base do clube e jogou apenas uma vez como profissional, no Campeonato Paulista de 1999.

Em seguida, Elano atuou pela Inter de Limeira até chegar ao Santos, onde ganhou projeção e diversos títulos, como Paulistão, Brasileiro e Libertadores. O ex-meia jogou ainda por Grêmio, Flamengo, Manchester City e Seleção Brasileira. O grande ápice pela Amarelinha foi na Copa do Mundo de 2010.

Elano pendurou as chuteiras em 2016 e trabalhou como treinador em alguns clubes, como Santos, Inter de Limeira, Figueirense, Náutico e, por fim, Ferroviária. No Bugre, terá a companhia de Marcelo Fernandes, que chegou para ser o novo técnico no lugar do demitido Maurício Souza.

Além de Elano, Guarani reformula departamento de futebol

Além do ex-jogador, a diretoria do Guarani negocia com o preparador de goleiros Arzul, outro que teve passagem pelo Santos.