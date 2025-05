Dorival aprova estreia mas faz ressalvas: ‘Temos que caminhar muito’

Treinador fez sua primeira partida no comando do Corinthians, celebrou vitória, mas prega cautela com evolução da equipe / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior começou com o pé direito no Corinthians. Afinal, o time venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), fora de casa e abriu vantagem no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, após a partida, o treinador evitou adotar um discurso de empolgação e pregou cautela, mirando uma evolução.