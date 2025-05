Diretoria do Palmeiras aposta em aumento do marketing para receita subir em 2025

A diretoria do Palmeiras estima que, em 2025, as receitas alcancem R$ 1 bilhão, com o marketing como parte importante do orçamento — atrás somente da arrecadação com vendas de atletas. Assim, no balancete dos primeiros meses do ano, os números apontam crescimento nas receitas com publicidade, patrocínio, programa Avanti e licenciamentos.

Em 2024, o clube registrou um aumento de 18% na arrecadação com publicidade e patrocínio, atingindo R$ 142,9 milhões em valores líquidos, impulsionados pela exposição de marcas nos uniformes e nas placas de publicidade no Allianz Parque. Dessa maneira, para 2025, a previsão chega a R$ 201,3 milhões.