Cruzeiro x Vila Nova, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na noite desta quinta-feira (01), o Cruzeiro faz a sua estreia na Copa do Brasil. Em meio a uma tentativa de recuperação na temporada, a Raposa recebe o Vila Nova, no Mineirão, às 21h30 do feriado, em jogo de ida da terceira fase do torneio.

A Voz do Esporte, claro, vai acompanhar o duelo. Cesar Tavares está com as cordas vocais afinadas para narrar. Rodrigo Seraphim o acompanha com seus comentários sempre abalizados. Por fim, Júnior Azevedo completa o time com suas reportagens pontuais.