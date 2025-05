Criciúma bate Bragantino e abre vantagem mínima na Copa do Brasil

Em jogo morno no Heriberto Hülse, o Tigre venceu o Massa Bruta por 1 a 0 nesta quinta-feira (1), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

Com o resultado, o Tigre conquistou uma vantagem mínima para o segundo e decisivo jogo. Assim, joga pelo empate no dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, onde o Massa Bruta sedia seus jogos enquanto o Nabi Abi Chedid está em reforma.

O Criciúma venceu o Bragantino por 1 a 0 nesta quinta-feira (1), no Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil . O volante Matheus Trindade marcou o gol da partida na segunda etapa.

Primeiro tempo teve gol, mas anulado

O jogo é em Criciúma, mas foi o Bragantino que ficou com a maior posse de bola e com mais chegadas ao ataque. A primeira boa chance do jogo, porém, aconteceu apenas aos 29 minutos de bola rolando. No lance, Andrés Hurtado recebeu a bola, avançou pelo lado do campo, cortou para o meio e finalizou raspando a trave de Kauã Moroso. Na reta final, aos 43 minutos, os donos da casa abriram o placar com Diego Gonçalves, mas a arbitragem viu impedimento de Neto Pessoa, que desviou a bola para o camisa 77 balançar as redes.

Matheus Trindade garante a vitória do Tigre

O Tigre foi para cima logo nos primeiros minutos da segunda etapa e, aos cinco, João Carlos perdeu grande chance ao sair cara a cara com o goleiro e finalizar para fora. Aos oito, então, Matheus Trindade abriu o placar para os mandantes. O volante recebeu de Marcelo Hermes na área, dominou no peito e, de canhota, mandou para o fundo da rede. Após 20 minutos de jogo, o Massa Bruta tentou uma reação ao voltar com mais posse de bola, mas sem efetividade. O jogo, então, prosseguiu morno e os visitantes voltaram a pressionar na reta final, com mais chegadas ao ataque, mas sem grandes chances de gol.

Agenda

Agora, Bragantino e Criciúma viram as chaves para a Série A e B do Brasileirão, respectivamente. O Massa Bruta recebe o Mirassol na próxima segunda-feira (5), às 19h, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques. Já o time de Santa Catarina visita a Chapecoense no domingo (4), às 18h30, na Arena Condá.

CRICIÚMA 1 X 0 BRAGANTINO

Copa do Brasil – 3ª fase – Jogo de ida

Data: 01/05/2025

Local: Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Kauã Moroso; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes. Matheus Trindade, Morelli e Juninho (Guilherme Lobo, 45’/2ºT); João Carlos (Samuel Otusanya, 28’/2ºT), Neto Pessoa e Diego Gonçalves. Técnico: Zé Ricardo

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Sant’Anna, 31’/2ºT), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes, 8’/2ºT) e John John (Gustavinho, 42’/2ºT); Lucas Barbosa (Laquintana, 32’/2ºT), Eduardo Sasha (Pitta, 32’/2ºT)e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra

Gols: Matheus Trindade, 8’/2ºT (1-0)

ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Cartão amarelo: Neto Pessoa, Morelli, João Carlos, Marcinho (CRI); Vinicinho (RBB)

Cartão vermelho: –