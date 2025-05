Copa do Brasil: Botafogo tem a maior vantagem na terceira fase

Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil estão encerrados desde a noite desta quinta-feira (1). Entre os grandes e participantes da Série A do Brasileirão, somente o Botafogo tem os pés nas oitavas de final da competição nacional. O Alvinegro termina esta etapa do torneio com o placar mais elástico: 4 a 0 sobre o Capital (DF), na última quarta-feira (30), no Estádio Nilton Santos. No dia 22, em Brasília, o Mais Tradicional visita o oponente quase de forma protocolar. O Glorioso pode até perder por três gols de diferença que se classifica.

“Não houve placares elásticos. A Copa do Brasil tem surpresas. Não só no Brasil, em Portugal também. Muitas vezes os jogadores têm a tendência de olharem contra quem jogam e baixam a guarda. O primeiro grande elogio que tenho de fazer é a forma como a nossa equipe entrou no jogo. Forte é não dar qualquer possibilidade ao adversário tentar construir. Não é fácil. só se formos muito irresponsáveis de perder essa eliminatória. No entanto, cabe a mim ser responsável e olhar para o segundo jogo com seriedade”, entende o técnico do Botafogo, Renato Paiva.