Cléber Xavier nega estar preparando terreno para Tite no Santos

Próximo de estrear no comando do Santos, Cléber Xavier negou não estar preparando o terreno para eventual retorno de Tite. O treinador pausou a carreira para cuidar da saúde mental, mas, de acordo com o comandante do Peixe, seu antigo companheiro não virá trabalhar na Vila Belmiro.

Cléber Xavier se separou de Tite em outubro do ano passado, justamente para iniciar uma carreira solo. Contudo, chamou a atenção que o treinador chegou ao Santos com toda a comissão técnica antiga de Tite. Inclusive, o filho do treinador, Matheus Bachi, foi contratado, levantando a suspeita de que o ex-chefe pudesse assumir o posto de técnico futuramente.

Tite era um dos alvos prioritários do Santos após a demissão de Pedro Caixinha. Contudo, ele recusou a abrir conversas com o clube. Mais tarde, ele encaminhou a ida para o Corinthians, mas não fechou por cause de sua saúde mental.

Seguir carreira solo

Cléber Xavier sabe que as comparações com Tite serão inevitáveis. Mas acredita que seu principal trabalho neste começo de Santos será separar a imagem do ex-chefe da sua.

“Minha decisão é de seguir carreira solo. Tanto que o Tite estava acertado com o Corinthians e eu não iria. Todas as reuniões que o Tite teve com clubes antes do Corinthians, eu não participei, nem sabia o que estava acontecendo. Nunca conversamos sobre isso”, disse Cléber Xavier.