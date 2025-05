CBF recua e opta por aguardar Ancelotti até Real não ter mais chances de título espanhol

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) recuou na decisão de encerrar negociação com Carlo Ancelotti e optou por aguardar um pouco mais pelo atual técnico do Real Madrid. Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, confia na vontade demonstrada pelo italiano em comandar a Seleção e aceitou estender o prazo pelo aceite. As informações são dos jornalistas Pedro Ivo Almeida e Victoria Leite, da ESPN,

O mandatário da Confederação aguardará até quando o clube merengue não tiver mais chance de conquistar o título do Campeonato Espanhol. O Barcelona, aliás, lidera com quatro pontos de frente a cinco rodadas do encerramento. Enquanto isso, os nomes dos portugueses Jorge Jesus, do Al-Hilal, e Abel Ferreira, do Palmeiras, seguem em discussão nos bastidores da entidade.