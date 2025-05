Carbonero volta a treinar e tem chances de ser opção para o Inter contra o Corinthians

O Inter vive a expectativa do retorno de Carbonero para o embate contra o Corinthians. Afinal, o colombiano está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, ele retornou aos treinos com os demais companheiros, no CT Parque Gigante, nesta quinta-feira (01/05).

Como parte do processo da transição do departamento médico para o campo, o camisa 7 já fazia alguns trabalhos de corrida ao redor do campo. Carbonero sofreu a contusão muscular no empate com o Fortaleza, fora de casa, e foi ausência nos cinco jogos seguintes.