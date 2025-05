Candidatura de Rio e Niterói ao Pan de 2031 é oficializada

Dessa forma, as cidades disputam com Assunção, capital do Paraguai, para ver quem vai sediar os Jogos. A decisão da sede, portanto, será anunciada pela Panam em agosto deste ano.

“Quando a gente olha para esses grandes eventos, eu olho para a cidade como se ela estivesse disputando uma prova. E temos que ganhar o ouro. A experiência que a gente tem no Rio é que esses grandes eventos, essas competições esportivas, são inspiradoras para sonhos que, eventualmente, em tempos normais, não realizaríamos”, disse Eduardo Paes, prefeito do Rio.

No documento, as cidades fluminenses informaram uma previsão de orçamento de R$ 667.537.632,00 para a realização dos dois eventos. Vale ressaltar, portanto, que as cidades possuem estruturas prontas para receber os Jogos, por conta de outros eventos que já aconteceram como Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2007, as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. Dessa forma, pretendem realizar as competições esportivas em cinco zonas. No entanto, terá pelo menos uma grande construção: a Vila Pan-Americana na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Além disso, outras mudanças podem acontecer nos próximos anos para a realização do evento, como a construção de uma linha de metrô que ligaria o Rio de Janeiro a Niterói por baixo da Baía de Guanabara. Também está prevista a reforma do estádio Caio Martins, em Niterói.

A logomarca da candidatura das cidades foi anunciada na última semana. Em formato de um sol, a logo representa a união das duas cidades em favor do esporte. As cores simbolizam os dois municípios, sendo o azul o Rio de Janeiro e as cores quentes, Niterói. Além disso, o símbolo traz também os nomes das sedes ligados por uma ponte, remetendo à Ponte Rio-Niterói, que une as duas cidades.