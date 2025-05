Caçula de Jorge Jesus pode ser ‘aliado’ da CBF para negociação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com amigos e também na companhia do ator e sócio José Condessa (galã da novela “Salve-se quem puder”, na Globo), Mauro levou todos para conhecer os principais cartões-postais da cidade. Além disso, curtiu a praia em Ipanema e os blocos. Ele ainda aproveitou para esticar o feriado até o fim de março.

Nos registros, Mauro aparece com a camisa do Flamengo, clube em que Jorge Jesus treinou em 2019, e também com a blusa da Seleção Brasileira em homenagem a Ronaldo Fenômeno. Vale ressaltar que Mauro batia ponto no Maracanã na época em que seu pai comandava o Rubro-Negro e conquistou a torcida do clube.

Apesar da ida de Jorge Jesus para Arábia Saudita, Mauro preferiu continuar morando em Portugal. No entanto, uma proposta para morar no Brasil pode ser tentador para o amante do Rio de Janeiro e ajudar a influenciar na decisão do pai.

Seleção Brasileira quer Jorge Jesus

Após a negociação com Carlo Ancelotti, do Real Madrid, não ir pra frente, a CBF mirou na contratação de Jorge Jesus. O português, que fez sucesso ao comandar o Flamengo em 2019 e conquistar diversos títulos, atualmente está à frente do Al-Hilal.