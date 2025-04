Zubeldía acredita que São Paulo poderia ter feito mais e destaca momento do grupo

O São Paulo largou na frente no duelo contra o Náutico, na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Timbu, de virada, por 2 a 1, com dois gols de Luciano, que encerrou um jejum de mais de dois meses.

Para o técnico Luis Zubeldía, o São Paulo poderia ter conseguido um resultado superior dentro de casa. O argentino comentou sobre a recuperação do time ao longo da partida, que conseguiu mostrar qualidade para virar o jogo.