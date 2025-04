Vídeo! Canal brasileiro se encontra com Mbappé para apresentação da nova chuteira do astro

O encontro ocorreu de forma descontraída e marcou a apresentação oficial da nova chuteira Mercurial — esta assinada por Kylian. Predominantemente roxo e com detalhes em dourado, o modelo traz referências visuais e simbólicas à trajetória do atacante francês. Aliás, cada influencer presente no evento levou um par de brinde.

Influencers de todos os cantos do mundo tiveram a rara chance de estar na presença de ninguém mais ninguém menos que Kylian Mbappé. O encontro ocorreu por intermédio da Nike, em uma ação realizada na semana passada em Madrid, na Espanha, que reuniu os dois núcleos. Entre os criadores de conteúdo selecionados, destacaram-se dois brasileiros: os irmãos Caio e Vitor Lo, do canal ‘Banheiristas’.

Caio Lo descreveu a experiência como memorável. “Para nós foi um sonho realizado. Nós já participamos de outros lançamentos em Paris e Londres, mas foi a primeira vez que estivemos com o Mbappé. Um dos maiores jogadores da atualidade em todo o mundo, e eu nunca mais vou esquecer”, afirmou.

Seu irmão, Vitor, destacou não apenas o talento do atacante, mas também sua postura durante o evento. “Além de um jogador fora de série, Kylian é um cara muito simpático e atencioso. Até tentamos contratar ele para o nosso time, mas não deu. A gente agradece muito à Nike por proporcionar esse momento”, completou.

Encontro com Mbappé

Projeto criado pelos irmãos

O canal Banheiristas acumula 7,2 milhões de inscritos no YouTube e mantém uma média de 90 milhões de visualizações mensais. O convite, aliás, chegou como fruto da longeva parceria com a Nike, que completa nove anos e figura como uma das mais duradouras da web nacional no segmento esportivo. Essa colaboração, portanto, reafirma o protagonismo do canal no cenário digital e o vínculo contínuo com marcas de expressão global.

O conteúdo captado durante a ação foi divulgado na terça-feira (29) nas redes sociais da Nike e do próprio Banheiristas. A iniciativa reforça o investimento da marca em experiências autênticas com influenciadores digitais, aproximando seus produtos dos torcedores por meio de figuras carismáticas do ambiente online.