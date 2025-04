Vasco estrutura criação de fundo imobiliário; entenda

O Vasco deu o primeiro passo para viabilizar a reforma de São Januário ao avançar nas tratativas com o Banco Genial, na última sexta-feira (25), para a criação de um fundo imobiliário. O objetivo central é garantir fluxo de caixa consistente e maior controle sobre a execução do projeto. A iniciativa também visa atrair novas fontes de receita, já que os repasses das incorporadoras costumam ocorrer em parcelas longas.

Além disso, os recursos obtidos com a Prefeitura pela venda do potencial construtivo sairão apenas conforme o avanço das obras. Por isso, o clube considera essencial ter um fundo estruturado, com fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para assegurar transparência e governança. As informações são do jornalista Joel Silva, do “Colina em Foco”.