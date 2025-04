Thiago Silva avança em recuperação no Fluminense, mas treina separado do elenco

Um dos principais desfalques do Fluminense, Thiago Silva avançou no processo de recuperação da lesão na coxa direita. Afinal, o zagueiro iniciou a transição para os treinos no gramado do CT Carlos Castilho esta semana, entretanto ainda separado do restante do elenco. A informação é do portal “ge”.

Antes disso, o Monstro vinha fazendo trabalhos na academia. Contudo, agora, ele deu mais um passo para voltar aos gramados e reforçar o setor defensivo do Tricolor.