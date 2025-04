Sem Matheus Martins, Botafogo divulga relacionados para jogo da Copa do Brasil

O Botafogo terá a ausência de Matheus Martins para o jogo contra o Capital-DF, no estádio Nilton Santos, pela terceira fase da Copa do Brasil. Afinal, o atacante está com desconforto muscular e não está na lista de relacionados pelo clube nesta quarta-feira (30).

Além do atacante, Kauê também é ausência em relação à última lista do duelo contra o Fluminense. Por outro lado, David Ricardo, que estava suspenso no clássico, e Kauan Lindes estão à disposição do técnico Renato Paiva.