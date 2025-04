São Paulo perde para o América-MG e pode deixar o G4 do Brasileirão Feminino

Jogando dentro de casa, Soberanas não conseguiram transformar o volume de jogo em chances e acabaram derrotadas pelas Espartanas / Crédito: Jogada 10

O São Paulo conheceu sua primeira derrota dentro de casa no Brasileirão Feminino. Na tarde desta quarta-feira (30), as Soberanas sofreram o revés para o América-MG, por 3 a 1, em Cotia. A vitória mineira veio no dia do aniversário dos 113 anos do Coelho. Com o resultado, o São Paulo caiu para a quarta colocação, com 14 pontos, e pode deixar o G4, caso o Corinthians vença o Grêmio. Já o América chegou à sua segunda vitória seguida e subiu para a sexta posição, com 12 pontos.

Na próxima rodada, as Soberanas fazem o clássico contra o Palmeiras, enquanto as Espartanas recebem o Fluminense. São Paulo pressiona e não aproveita A partida começou com o São Paulo ficando mais com a bola e tentando pressionar. Na primeira oportunidade, Aline ficou com a bola após saída errada da defesa americana e chutou para fora. As Espartanas responderam em dose dupla. Rafa arriscou de fora da área e obrigou Carlinha a defender no canto. A goleira do Tricolor voltou a trabalhar quando Radija invadiu a área e chutou forte para defesa da arqueira. O São Paulo seguiu tendo mais volume de jogo, mas poucas oportunidades. Na grande chance, Crivelari recebeu na área e acertou o travessão. Nos minutos finais, o América teve tudo para ir para o vestiário na frente, mas Radija acabou errando o chute, na cara de Carlinha, e mandou para fora. América marca e vence O América voltou melhor na segunda etapa e conseguiu sair na frente. Ilana cruzou da esquerda, Bia Menezes tentou cortar antes de Radija e acabou marcando contra. O Tricolor partiu para cima em busca do empate e quase conseguiu em chute de Dudinha, que desviou na defesa e foi para fora.