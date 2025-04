Santos x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o CRB nesta quinta-feira (01/5), às 18h, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes estreiam na competição e tentam começar o torneio com o pé direito. O Peixe pulou as fases anteriores por ser o atual campeão da Série B, enquanto o Galo herdou a vaga do Fortaleza, por ser o atual vice-campeão da Copa do Nordeste.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Santos

Enfrentando turbulências em seus bastidores e passando por um momento delicado no quesito lesões, o Santos tenta “virar a página” do mau início no Brasileirão em outra competição. Para isso, a grande novidade estará no banco de reservas. Afinal, Cléber Xavier fará sua primeira partida como treinador do Santos. Contudo, o técnico terá muitos desfalques. O principal é Neymar, que ainda trata de uma lesão na coxa esquerda. Além disso, Soteldo, Zé Rafael, Barreal e Souza são baixas certas. Por fim, Gabriel Bontempo e Thaciano, ainda com dores musculares, são dúvidas. Assim, os ‘Meninos da Vila’ podem ganhar chances como Hyan, Mateus Xavier e Luca Meirelles, que ganharam minutos na última rodada.

Como chega o CRB

O CRB chega para o confronto vivendo um momento de oscilação na temporada e com problemas para montar sua equipe ideal. Afinal, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o lateral-direito Hayner, que pertence ao Santos e está impedido de atuar por questões contratuais. Além disso, o atacante David da Hora é dúvida devido a dores musculares e pode desfalcar o setor ofensivo. Apesar dos desafios, o time alagoano aposta na experiência do elenco para tentar surpreender na Vila Belmiro. Aliás, a partida fora de casa é vista como uma oportunidade de levar a decisão viva para o jogo da volta, em Maceió.

SANTOS X CRB

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data-Hora: 01/5/2025 (terça-feira), às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar, Diego Pituca, João Schmidt e Rollheiser; Gabriel Veron, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Cléber Xavier

CRB: Matheus Albino; Weverton, Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Fernando Henrique, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.