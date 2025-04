Santos aposta em Cléber Xavier para ter Neymar por mais tempo

Treinador tem boa relação com o craque desde os tempos de Seleção Brasileira e agora tenta convencer jogador a seguir no Peixe até a Copa

O Santos anunciou na última terça-feira (29/4) Cléber Xavier como seu novo treinador , que terá uma missão a mais, além de tentar arrumar a equipe dentro de campo. Afinal, o Peixe aposta na boa relação criada pelo ex-auxiliar de Tite com Neymar, durante o período da Seleção, para convencer o atacante a renovar seu contrato com o clube.

Cléber Xavier e os demais membros da comissão técnica recém-contratada estão acostumados a ter Neymar no dia a dia. Afinal, eles estiveram juntos em dois ciclos de Copa do Mundo. Além disso, tem conhecimento tático, técnico e, principalmente, físico sobre o craque.

O treinador chega ao Santos após uma reunião de portas fechadas por Marcelo Teixeira e seus aliados. Contudo, Neymar pai foi consultado sobre a chegada do comandante. O empresário gostou do nome, que também entendeu a situação difícil do mercado por um técnico.

Neymar pai ainda chegou a levar o nome de Emiliano Díaz para a diretoria santista, mas o nome não agradou Marcelo Teixeira. O fato dele também ter sido demitido do rival Corinthians, recentemente, não agradou. Assim, o nome de Cléber Xavier ganhou forças, muito também por estar sendo considerado barato, já que está começando sua jornada como técnico.

Em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, Neymar ainda está no departamento médico, de onde não deve sair tão cedo. A expectativa é que esse processo possa se estender até junho. Contudo, este também é o mês que encerra seu contrato com o Peixe. O jogador ainda não sabe se vai ficar na Vila Belmiro ou procurar um novo clube.