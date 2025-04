Saiba os fatores que travaram o acerto entre Ancelotti e CBF

Italiano, que não vai pedir demissão do Real Madrid, recebe oferta de clubes sauditas com triplo do salário; Jorge Jesus aguarda convite

Carlo Ancelotti parecia estar muito perto de comandar a Seleção Brasileira. No entanto, uma grande reviravolta aconteceu na última terça-feira (30). A dificuldade para acertar a rescisão com o Real Madrid somada a cifra astronômica de mais de R$ 225 milhões por ano sinalizada por clubes sauditas emperrou as negociações e fez com que a CBF encerrasse as conversas. A informação é do “ge”.

A justificativa formal para o entrave foi a dificuldade para negociar com Florentino Perez o encerramento do contrato que vai até meados de 2026 com o Real. No entanto, Al Hilal e Al Ahli, da Arábia Saudita, já indicaram o interesse em contratar o treinador. A sinalização, aliás, é de um contrato de até 40 milhões de dólares por ano (R$ 225 milhões), mais do que o triplo dos 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) que o Brasil indicou pagar pelo mesmo período.