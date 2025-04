Roger defende Valencia após vaias de parte da torcida do Inter

Enner Valencia passa por um momento complicado neste início de temporada. O atacante do Inter passa por momento de irregularidade, com uma queda de rendimento, depois de emplacar uma sequência de performances decisivas. Como correspondeu às expectativas, recuperou a vaga de titular, porém vive um período de sete jogos sem marcar.

Por sinal, o camisa 13 também se tornou alvo de críticas nas últimas partidas do Internacional pela ineficiência em aproveitar as chances. A vitória sobre o Maracanã pela Copa do Brasil, no Beira-Rio, na terça-feira (29), não teve um desempenho convincente. No momento em que deixou o campo, parte da torcida presente vaiou o atacante.