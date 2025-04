Rodri retorna aos treinamentos no Manchester City

O volante Rodri, do Manchester City, está fora dos gramados desde setembro de 2024, após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Nesta quarta-feira (30), ele voltou aos treinamentos na Inglaterra. Rodri perdeu praticamente toda a temporada, incluindo jogos pelo clube e também pela seleção da Espanha.

Aliás, Rodri é o atual vencedor da Bola de Ouro — prêmio que gerou polêmica, especialmente entre os brasileiros que defendiam Vini Jr., do Real Madrid, como o merecedor do troféu. No Manchester City, Rodri fez história ao marcar o gol do título na final da Champions League de 2023, contra a Inter de Milão — a primeira conquista do clube na competição.