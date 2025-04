Palmeiras marca no fim, vence o Grêmio e mantém liderança do Brasileirão Sub-20

Verdão lutou até o fim e chegou ao gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo com Heittor

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 17 pontos e segue na liderança isolada da tabela. Já o Grêmio soma apenas oito pontos e está na 16ª colocação, duas acima da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Verdão recebe o Cruzeiro na Arena Barueri, enquanto o Tricolor visita o Santos.

O Palmeiras segue na ponta do Brasileirão Sub-20. Na tarde desta quarta-feira (30), o Verdão bateu o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, em partida realizada no CT Hélio Dourado, no Rio Grande do Sul, em partida válida pela oitava rodada da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A partida começou com uma pressão alviverde, que conseguiu sair na frente com um gol contra. O Tricolor conseguiu se recuperar e teve boas oportunidade com Thiago e Riquelme.

O Tricolor seguiu melhor no segundo e conseguiu o empate. Zortéa cruzou na área, Jardiel ajeitou e Thiago marcou. Depois disso, o Palmeiras voltou a ir para cima e pressionou. Quase no final da partida, Heittor não desperdiçou e decretou a vitória alviverde no sul.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.