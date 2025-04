Palmeiras deve bater meta de vendas de 2025 com meses de antecedência

As finanças do Palmeiras não poderiam estar melhor. Após apresentar um superávit de R$159 milhões nos dois primeiros meses do ano, o clube agora caminha para atingir a meta de vendas na temporada com muita antecedência. Para ser mais exato, até julho.

No começo do ano, o Palmeiras previa receber R$ 301, 6 milhões apenas com venda de jogadores na temporada. Nestes números já incluía o reconhecimento contábil da transferência de Estêvão para o Chelsea. Contudo, até fevereiro já são R$ 256,9 milhões arrecadados com vendas. Em julho, o clube vai lançar mais cerca de R$ 161 milhões no balanço, referente à saída do meia-atacante para o clube inglês.

Muito deste valor se passa pela venda do zagueiro Vitor Reis para o Manchester City. O Palmeiras acertou a venda por R$ 217 milhões e jogou os números lá para cima. A transferência para o clube de Pep Guardiola significa cerca de 85% da receita prevista para o ano todo em transferências de atletas. A negociação também foi o motivo para fechar os dois primeiros meses em superávit.

Palmeiras não descarta novas vendas

O plano da diretoria é manter a base do elenco até o fim da temporada, mas não se descartam negociações pontuais. Isso porque o Palmeiras gastou mais de R$ 400 milhões em contratações e precisa equilibrar o caixa. Contudo, a venda de atletas deve ser novamente a maior fonte de renda do clube, assim como foi em 2024.

