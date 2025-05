Paiva revela importância do resultado elástico: ‘Nos permite um segundo jogo estratégico’

“Feliz pelo resultado. Olhando os resultados de ontem, não houve resultados elásticos, e normalmente na Copa do Brasil tem muitas surpresas. Porque muitas vezes os jogadores têm tendência a olhar com quem jogam, contra quem jogam, e às vezes baixam um pouco a guarda. O primeiro elogio que tenho para fazer é sobre a forma que a equipe entrou no jogo: forte, sem dar chances ao adversário para construir”, iniciou Paiva.

Sob o comando do técnico Renato Paiva, o Botafogo goleou o Capital-DF por 4 a 0 nesta quarta-feira (30) , pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. Após a partida, o técnico avaliou o desempenho da equipe e destacou a importância do resultado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não é fácil, eu sei que as pessoas ficam impacientes, eu também fico, só que nós estávamos jogando contra uma linha de cinco, com mais três volantes pela frente e com o espaço central muito ocupado. Então, de fato, foi difícil romper mais vezes o bloco, ainda mais com jogadores que não tinham ritmo de jogo, com alguns pela primeira vez no time titular. Então isso não é fácil, o nível de confiança deles não é o mesmo dos que costumam jogar regularmente”, prosseguiu.

“Eu faço uma avaliação muito positiva, em especial dos jogadores que têm jogado menos e deram uma boa resposta. Acho que é um resultado muito bom, que nos permite ir para o segundo jogo de forma estratégica. Mas muito satisfeito pelo resultado, pela resposta dos jogadores, em especial pela seriedade com que eles olharam para o jogo”, finalizou.

Paiva fala sobre Barboza e Savarino

O treinador também comentou sobre a situação de dois dos seus jogadores: Barboza e Savarino. Ambos precisaram deixar a partida. O venezuelano entrou no segundo tempo, mas sentiu dores na posterior da coxa direita e ficou poucos minutos em campo. Já Alexander Barboza foi substituído ainda na primeira etapa e, com o pé esquerdo imobilizado, saiu de muletas do estádio ao fim da partida.

“Obviamente falei com eles. Decidi tirar o Savarino no mesmo momento para não agravar mais o que ele sentiu. Mas só nas próximas horas vamos saber algo concreto em relação a eles”, comentou.