Nottingham Forest x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo adiado e que encerra a 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest recebe, às 15h30 (de Brasília), no City Ground, o Brentford. Jogo de extrema importância para ambas as equipes. Afinal, para o Nottingham, um triunfo o recoloca em terceiro lugar. Assim, segue numa boa na briga direta por uma das cinco vagas da Inglaterra para a Champions, que está acirrada. No momento, o time tem 60 pontos e ocupa o sétimo lugar (vaga à Liga Europa).

Já o Brentford está em 16º lugar, com 46 pontos, e apenas se vencer mantém a sua pequena chance de classificação para alguma competição europeia.