Nonato analisa vaias do torcedor mesmo após vitória do Fluminense: ‘Não faltou esforço’

O Fluminense bateu a Aparecidense por 1 a 0 pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Maracanã, porém recebeu vaias da torcida, insatisfeita com a atuação. Na zona mista, Nonato ressaltou que outras equipes consideradas grandes no futebol brasileiro tiveram dificuldade contra adversários de séries menores. “Primeiramente, nós temos que respeitar todos os adversários. É só observar os outros resultados da Copa do Brasil, em que outras equipes consideradas grandes tiveram jogos difíceis. Claro, acredito que não fizemos um mau jogo, mas a gente esperava ter uma sorte melhor na definição. Chegamos várias vezes no último terço e não concluímos da melhor maneira. Importante vencer, mas sabemos que temos que ajustar e nosso torcedor concorda”, disse.

Além disso, o meio-campista falou sobre as vaias do torcedor. Ao longo de toda a partida, o Tricolor enfileirou finalizações, mas teve dificuldade para sair de campo com a vitória, com a grande atuação do goleiro Matheus Alves. "O Torcedor paga o ingresso e tem direito de fazer o que ele quiser. Quem sou eu para falar o que deve ou não fazer. Mas não faltou esforço e chegamos várias na área do adversário, mas faltou a calma na hora de definir. Temos que melhorar, faz parte do futebol ouvir críticas, vias e temos que melhorar para dar alegria ao torcedor", completou. Chances como titular e duelo com o Sport Vale ressaltar que Nonato foi uma das novidades entre os titulares ao ganhar a vaga de Facundo Bernal. Assim, o jogador falou sobre a oportunidade e projetou o próximo compromisso da equipe na temporada. No sábado (3), o time mede forças com o Sport, às 18h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, agora pelo Brasileirão.