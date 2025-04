Neymar deseja promover aproximação entre Mavie e Helena durante a infância

Craque se mostra insatisfeito com distância entre filhas com diferença de meses por desavença entre as mães / Crédito: Jogada 10

Neymar pretende colocar em prática seu desejo de uma aproximação entre suas duas filhas, Mavie e Helena. De acordo com o portal “Léo Dias”, o craque se mostra insatisfeito pela convivência distante entre as suas herdeiras. Por isso, o seu desejo é que as duas passem a ter um maior contato e possam crescer juntas. Pessoas próximas à família revelaram que o astro almeja que as filhas, com meses de diferença entre seus nascimentos, criem uma conexão. Ao ponto que a relação seja tão forte que elas sejam confidentes. A mãe de Neymar, Nadine, mostra preocupação com a saúde mental e emocional do camisa 10 do Santos.