Na estreia de Dorival, Corinthians vence Novorizontino na Copa do Brasil

Héctor Hernández fez o gol da vitória ainda no início do primeiro tempo

Dorival Júnior estreou com vitória. Com gol de Héctor Hernández ainda no primeiro tempo, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória, o Timão leva uma importante vantagem para a partida de volta, dia 21. Portanto, pode até empatar que garante a vaga nas oitavas de final.

No primeiro jogo no comando, o técnico Dorival Júnior poupou os titulares. Apesar da dificuldade inicial, o Timão saiu na frente e, depois, conseguiu sustentar a vantagem. Foi a quarta vitória seguida contra o Novorizontino como visitante. O próximo compromisso do Corinthians será contra o Internacional, sábado (3), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão.