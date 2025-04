Luva de Pedreiro sofre revés judicial de quase R$ 6 milhões em disputa com ex-empresário

A Justiça do Rio de Janeiro condenou Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro , a pagar cerca de R$ 6 milhões ao ex-empresário Allan Jesus. Proferida pela 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a decisão reconhece a quebra unilateral de contrato por parte do influenciador digital e, assim sendo, determinou o pagamento de valores expressivos para causa. A quantia engloba multa rescisória, juros, correções e danos morais.

De acordo com os autos, o juiz destacou destacou que o sucesso de Iran nas redes sociais ocorreu “diretamente em razão da intervenção do empresário”. Por isso, ainda de acordo com a sentença, Allan teria direito a parte proporcional dos ganhos obtidos com a fama.

Luva de Pedreiro x Allan Jesus

A disputa judicial entre as partes não é recente e se estende desde 2023. Inclusive, a Justiça determinou a quebra do sigilo bancário de Iran Ferreira à época, exigindo a apresentação dos extratos bancários e contratos com empresas de publicidade nos 12 meses anteriores. Queria-se mensurar os lucros do influenciador para garantir execução parcial da dívida.

Ainda de acordo com os documentos, Luva de Pedreiro teve que transferir 30% de seus rendimentos mensais a Allan Jesus até que houvesse a quitação do valor de R$ 5,2 milhões. O cumprimento da medida, entretanto, não avançou conforme esperado. Durante os meses seguintes à decisão, os depósitos realizados foram inferiores ao previsto, e, em algumas ocasiões, sequer houve repasse de valores à conta determinada pela Justiça.