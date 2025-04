Lucas Moura surpreende em treinamento e fica próximo de retorno no São Paulo

Jogador participou do coletivo nesta quarta-feira e deve ficar a disposição do Tricolor para o confronto contra o Fortaleza

O retorno de Lucas Moura está cada vez mais próximo. Nesta quarta-feira (30), o craque atuou na reapresentação do São Paulo, após a vitória contra o Náutico, e se destacou no coletivo. A atividade foi organizada por Luis Zubeldía justamente para observar a situação do jogador.

Lucas Moura está fora de atividade desde o dia 07 de março, na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Agora, o craque fica no aguardo de uma conversa com a comissão técnica para saber se será relacionado para a partida contra o Fortaleza, na sexta-feira (02).