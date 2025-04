Histórico de Felipão e Mano na Copa do Brasil anima Grêmio para retomar confiança

O entendimento do Grêmio é que as experiências de Felipão e Mano Menezes podem ser cruciais para a conquista da Copa do Brasil. O Imortal assegurou o título da competição pela última vez há quase nove anos. Inclusive, é a segunda equipe com mais conquistas no torneio, com cinco troféus. Tal possibilidade faz parte do processo de recuperação da confiança do time.

O Tricolor Gaúcho enfrenta o CSA, nesta quarta-feira (30), às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, aliás, representa somente o terceiro compromisso que Mano Menezes comandará a equipe. A propósito, o cenário se mostra favorável pela fragilidade do adversário para o treinador conseguir sua primeira vitória depois do seu retorno.