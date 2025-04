Ganso entra no top 5 de atletas com mais jogos pelo Fluminense no século

O triunfo do Fluminense por 1 a 0 sobre a Aparecidense foi marcante para Paulo Henrique Ganso. Afinal, o meia entrou no top 5 de jogadores com mais partidas disputadas pelo clube no século XXI. Com a camisa tricolor, ele chegou a 273 jogos e superou Darío Conca, que atuou entre 2008 e 2015.

Dessa forma, o atleta está a 47 partidas de alcançar Marcão, com 320 jogos no século, na quarta colocação do ranking. O líder, no momento, é o zagueiro Gum, com 414 partidas.