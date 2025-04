Fluminense x Ferroviária (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta permanecer no G8 e encostar no pelotão da frente, enquanto as Guerreiras Grenás querem seguir na liderança do Brasileirão

Na sequência da 8ª rodada do Brasileirão Feminino, Fluminense e Ferroviária se enfrentam na quinta-feira (1), feriado do dia do trabalhador. Assim, o confronto acontece às 15h (de Brasília), no estádio de Moça Bonita, em Bangu.

De um lado, as donas da casa lutam para permanecer no G8, visto que somam 11 pontos na sétima colocação, enquanto, do outro, as visitantes são as líderes da competição, com 19. O Cruzeiro também tem a mesma pontuação, entretanto está atrás, na segunda colocação, por causa do saldo de gols.