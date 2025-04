Flamengo vence, sobe na tabela e complica Inter no Brasileirão Sub-20

Rubro-Negro marca no primeiro tempo com Iago e Guilherme e controla placar na segunda etapa; Colorado acumula sexta derrota

Com atuação consistência, o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira (30), na Gávea, pela oitava rodada do Brasileirão Sub-20. Iago e Guilherme marcaram os gols para os rubro-negros. Com o resultado, a equipe comandada por Nuno Campos sobe para quinta posição, com 13 pontos. Do outro lado, o Colorado amarga a sexta derrota consecutiva e segue na zona de rebaixamento (18ª posição), com apenas seis pontos.