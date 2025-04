Flamengo mantém cautela sobre renovação com Arrascaeta

Uruguaio, que tem contrato até o fim do ano que vem, recupera o bom momento com a camisa rubro-negra

Em bom momento com a camisa do Flamengo, Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026, e já existe rumores sobre uma possível renovação. No entanto, o Rubro-Negro não pensa, ainda no momento, em intensificar as conversas pela extensão do vínculo do uruguaio. As informações são do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Na visão do Flamengo, Arrascaeta ainda tem muito tempo de contrato e por conta disso adota mais cautela em uma renovação. Contudo, o clube vê com muitos bons olhos e está feliz com o atual momento do camisa 10.