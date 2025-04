Em busca de um novo treinador, Vasco terá calendário intenso em maio

Ainda sem definir o técnico, Cruz-Maltino segue com Felipe Mastro à beira do campo e enfrentará sequência de 10 partidas dentro de 30 dias

Dessa forma, o Cruz-Maltino terá 10 partidas dentro de 30 dias, com definições importantes tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Sendo que três delas serão pelo torneio continental, na busca pela classificação direta às oitavas, que só o primeiro colocado de cada grupo conseguirá.

Após a demissão de Fábio Carille, o Vasco segue na busca por um novo treinador para a sequência da temporada. Assim, a diretoria do presidente Pedrinho tem Fernando Diniz como plano A e abriu negociações com o profissional. Contudo, independente de quem assuma a equipe, o novo comandante terá um mês de maio intenso, com três competições diferentes.

Caso fique em segundo na chave, o time de São Januário enfrentará um adversário que ficou em terceiro em um dos grupos da Libertadores. Com isso, o elenco terá duelos com Puerto Cabello (7), Lanús (13) e Melgar (27) e um clássico pelo Brasileirão diante do Fluminense, no dia 24.

Logo depois do confronto com o Bragantino, no dia 31 de maio, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Vasco terá pela frente 11 dias de Data Fifa. Na sequência, encara o São Paulo no Morumbis e terá uma pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes.

Diante disso, enquanto não define o novo treinador, o clube terá o comando interino de Felipe Maestro. O ídolo estará à beira do campo nesta quinta-feira (1), contra o Operário, em Ponta Grossa, pela Copa do Brasil.